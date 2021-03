Acerbi | «Nazionale con giocatori di livello europeo ma il segreto…» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 26 marzo 2021) Francescoha parlato in conferenza stampa dal ritiro dellaitaliana: queste le parole del difensore della Lazio Francesco, difensore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dellaitaliana. Queste le sue parole CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI– «Questa è unatecnica, forse per questo si cerca sempre di giocare la palla. Naturalmente si cerca di non sbagliare, ma è normale che in certi frangenti bisognerebbe andare più in sicurezza. Maper palleggiare ce li abbiamo. La fase difensiva è ottima, abbiamo grandi difensori esperti e stiamo facendo un percorso di grande fiducia e consapevolezza dei nostri mezzi». Leggi su Calcionews24.com