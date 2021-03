Accadde oggi | quel giorno che cambiò la storia

(Di venerdì 26 marzo 2021), unil 26 marzo che si può dire in un certo senso cambio laalmeno di due paesi. Ecco cosa successe nel 1971. Bandiera BangladeshPotremo sbrigare la faccenda rapidamente svelando che il 26 marzo del 1971 il Bangladesh ottenne la libertà dal Pakistan. Questo però sarebbe frutto della fretta e della volontà di non approfondire una situazione che scosse tantissime persone. Si tratta certamente di due paesi orientali poco conosciuti nella nostra cultura, ma che hanno dentro di loro una cultura incredibile. Basti pensare che il Bangladesh si estende per metà della metratura dell’Italia, ma ha oltre 100 milioni in più di abitanti, un dato che fa riflettere molto. Ma andiamo a vedere cosadi preciso. LEGGI ANCHE >>> Mentire ...

Advertising

MinisteroDifesa : Oggi #24marzo ricorre il 77º anniversario dell’eccidio delle #FosseArdeatine. La memoria di ciò che accadde nel 194… - RaiNews : Il #21Marzo si celebra la #giornatamondialedellapoesia - RaiNews : 'Sono nata il ventuno a primavera/ ma non sapevo che nascere folle, / aprire le zolle/ potesse scatenar tempesta',… - vivereosimo : Accadde oggi: il 26 marzo 1927 - novambiente : RT @PadovaCultura: Accadde oggi: il 26 marzo 1827 muore Ludwig van Beethoven All'età di cinquantasei anni e con il fisico minato da alcune… -

Ultime Notizie dalla rete : Accadde oggi

TrevisoToday

nell'autunno scorso, in quel mese scarso che permise al 22enne romano di imporsi all'attenzione collettiva segnando sei gol in rossoblù tra campionato e Coppa Italia; pare riaccadere, ...... l'amore esce dalla finestra -1968 dopo anni di latitanza il bandito Graziano Mesina viene arrestato alla periferia di Orgosolo 1971 il Pakistan dell'Est proclama l'indipendenza e ...La deputata abruzzese Daniela Torto fa partire la mobilitazione sui social per il gattino fatto scendere dal vagone mentre i padroni dormivano. Poi è stato ritrovato sui binari ...Uomini e Donne, ecco le anticipazioni di venerdì 26 marzo 2021: cosa succederà nella puntata in programma oggi? Sorprese per i telespettatori! Cosa accadrà nella puntata di oggi, venerdì 26 marzo di ...