A12 | da lunedì chiusure notturne Santa Severa-Santa Marinella

(Di venerdì 26 marzo 2021) Roma – Sulla A12 Roma-Civitavecchia per consentire, in orario notturno, diverse attivita’ quali monitoraggio infrastrutturale in corrispondenza della galleria “Colle Principe” e lavori di rimozione di un cantiere che era stato installato per la riqualifica delle barriere di sicurezza sui viadotti “Delle Vignacce” e “Maria Morgana”, sara’ chiuso il tratto compreso trae Civitavecchia sud, nei seguenti giorni e con le seguenti modalita’: – dalle 21:00 di lunedi’ 29 alle 6:00 di martedi’ 30 marzo, sara’ chiuso il tratto compreso trae Civitavecchia sud, verso Civitavecchia; – nelle due notti ...