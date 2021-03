A.Saudita: Letta, ‘noi siamo vicini a posizioni Biden’ (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar (Adnkronos) – “C’è un vuoto normativo su temi relativi a incontri e impegni con i regimi autoritari. Noi abbiamo una posizione diversa rispetto all’Arabia Saudita, siamo vicini alla posizione dell’America di Biden”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar (Adnkronos) – “C’è un vuoto normativo su temi relativi a incontri e impegni con i regimi autoritari. Noi abbiamo una posizione diversa rispetto all’Arabiaalla posizione dell’America di Biden”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

