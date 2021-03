A Olbia 6 appuntamenti online per i bambini dedicati alla lettura

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Olbia appuntamenti

Gallura Oggi

torna la Primavera in biblioteca. Amartedì 30 marzo alle ore 17 si terrà il primo dei 6video dedicati alla lettura per bambini e organizzati dalla Biblioteca Civica Simpliciana. I primi tre incontri sono rivolti ai ...... il modulo di adesione e l'elenco delle città in cui sono promossiSono ancora tanti ..., piazzale della Provincia, via Nanni 47, ore 10 35. Padova, Piazza Cavour, ore 10 36. Palermo, ...Una manifestazione statica, nel rispetto delle regole previste per la zona rossa, e sulle mascherine la scritta “Scuola”. In prima ha fatto tre mesi di scuola in presenza, in seconda, finora, solo 30 ...Olbia. Ancora un appuntamento per gli appassionati di collezionismo e di filatelìa, presso gli uffici postali di Olbia e Arzachena. Dopo San ...