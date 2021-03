A 5 mesi dalla dimissione il 70% dei pazienti Covid ha ancora i sintomi (Di venerdì 26 marzo 2021) AGI - Roma, 25 mar. - A distanza di cinque mesi dalle dimissioni, il 70 per cento dei pazienti che sono stati ricoverati in ospedale soffre ancora di Long Covid, con sintomi che comprendono mancanza di respiro, affaticamento e dolore muscolare. È il risultato di uno studio, pubblicato su medRxiv e non ancora sottoposto a revisione, condotto dagli scienziati dell'Università di Leicester, che hanno coinvolto 1.077 partecipanti. I ricercatori hanno rilevato una percentuale notevole di pazienti che manifestavano sintomi persistenti a distanza di cinque mesi dalle dimissioni. Il team ha anche notato segni di danni a diversi organi tra coloro che avevano avuto bisogno di ventilazione meccanica. Uno studio separato condotto dagli ... Leggi su agi (Di venerdì 26 marzo 2021) AGI - Roma, 25 mar. - A distanza di cinquedalle dimissioni, il 70 per cento deiche sono stati ricoverati in ospedale soffredi Long, conche comprendono mancanza di respiro, affaticamento e dolore muscolare. È il risultato di uno studio, pubblicato su medRxiv e nonsottoposto a revisione, condotto dagli scienziati dell'Università di Leicester, che hanno coinvolto 1.077 partecipanti. I ricercatori hanno rilevato una percentuale notevole diche manifestavanopersistenti a distanza di cinquedalle dimissioni. Il team ha anche notato segni di danni a diversi organi tra coloro che avevano avuto bisogno di ventilazione meccanica. Uno studio separato condotto dagli ...

