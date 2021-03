9 giochi gratis per PS4 e PS5 da oggi al 23 aprile. Quali sono e come scaricarli (Di venerdì 26 marzo 2021) Da oggi 26 Marzo al 23 aprile sarà possibile scaricare 9 giochi gratis per PS4 e PS5. come vi avevamo anticipato nel nostro articolo di qualche giorno fà, l’iniziativa da parte Play at Home 2021 che è iniziato all’inizio di questo mese con una copia gratuita di Ratchet & Clank. Ecco i 9 giochi già disponibili: Veniamo quindi ai link per scaricare gratuitamente i nove (+1) giochi. come accennavamo poco fa, potete riscattarli anche da browser su PC o dispositivi mobili: è sufficiente effettuare il login con le vostre credenziali PlayStation per portare avanti la procedura sul PlayStation Store. Abzù Astro Bot Rescue Mission Enter The Gungeon Moss Paper Beast Ratchet & Clank Rez Infinite Subnautica The Witness Thumper Per scaricare i ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 26 marzo 2021) Da26 Marzo al 23sarà possibile scaricare 9per PS4 e PS5.vi avevamo anticipato nel nostro articolo di qualche giorno fà, l’iniziativa da parte Play at Home 2021 che è iniziato all’inizio di questo mese con una copia gratuita di Ratchet & Clank. Ecco i 9già disponibili: Veniamo quindi ai link per scaricare gratuitamente i nove (+1)accennavamo poco fa, potete riscattarli anche da browser su PC o dispositivi mobili: è sufficiente effettuare il login con le vostre credenziali PlayStation per portare avanti la procedura sul PlayStation Store. Abzù Astro Bot Rescue Mission Enter The Gungeon Moss Paper Beast Ratchet & Clank Rez Infinite Subnautica The Witness Thumper Per scaricare i ...

Advertising

Stoupwhiff : Ottimo bonus per tutti gli abbonati a Xbox Live Gold: a partire da oggi, e per un periodo che si protrarrà sino a L… - HelpMeTechNow : Da oggi 26 Marzo al 23 Aprile sarà possibile scaricare 9 giochi gratis per PS4 e PS5. Come vi avevamo anticipato n… - AnGeL3DaRk3 : RT @tech_gamingit: Genesis Noir in diretta su Twitch adesso! - spaziogames : Tanti nuovi giochi gratis disponibili su #PS4 e #PS5! - tech_gamingit : Genesis Noir in diretta su Twitch adesso! -