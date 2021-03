45 anni da L’altra Domenica di Renzo Arbore, lo speciale di dieci ore su Rai Storia (Di venerdì 26 marzo 2021) Domenica 28 marzo Rai Storia celebra i 45 anni passati dall’inizio di L’altra Domenica, la rivoluzionaria trasmissione di Renzo Arbore e Ugo Porcelli, con una antologia di dieci ore dalle 14 alle 24. Libri, saggi, persino tesi di laurea, anche a 45 anni di distanza, come accaduto all’Università di Bologna, la scorsa estate. Tutto per raccontare quella “rivoluzione” del 28 marzo 1976, quando sulla Rete 2 Rai irrompe “L’altra Domenica” di Renzo Arbore e Ugo Porcelli. E oggi – in quello stesso giorno, Domenica 28 marzo dalle 14.00 alle 24.00 – Renzo Arbore la riporta in tv, dedicandole e commentando per i ... Leggi su funweek (Di venerdì 26 marzo 2021)28 marzo Raicelebra i 45passati dall’inizio di, la rivoluzionaria trasmissione die Ugo Porcelli, con una antologia diore dalle 14 alle 24. Libri, saggi, persino tesi di laurea, anche a 45di distanza, come accaduto all’Università di Bologna, la scorsa estate. Tutto per raccontare quella “rivoluzione” del 28 marzo 1976, quando sulla Rete 2 Rai irrompe “” die Ugo Porcelli. E oggi – in quello stesso giorno,28 marzo dalle 14.00 alle 24.00 –la riporta in tv, dedicandole e commentando per i ...

