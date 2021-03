26 marzo: il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia (Di venerdì 26 marzo 2021) La situazione dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 25 marzo con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 23.696 nuovi casi e 460 decessi di ieri: articolo in aggiornamento La suddivisione dei nuovi positivi di oggi 26 marzo nelle regioni: nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati testati 5425 tamponi: 2985 nel percorso nuove diagnosi (di cui 764 nello screening con percorso Antigenico) e 2440 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 22,6%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 674 (105 in provincia di Macerata, 243 in provincia di Ancona, 175 in provincia di Pesaro-Urbino, 56 in provincia di Fermo, 70 in provincia di Ascoli Piceno e 25 fuori regione)”. In Veneto 2.095 positivi in più rispetto ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) La situazione dei contagi diin25con ildel Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 23.696 nuovi casi e 460 decessi di ieri: articolo in aggiornamento La suddivisione dei nuovi positivi di26nelle regioni: nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati testati 5425 tamponi: 2985 nel percorso nuove diagnosi (di cui 764 nello screening con percorso Antigenico) e 2440 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 22,6%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 674 (105 in provincia di Macerata, 243 in provincia di Ancona, 175 in provincia di Pesaro-Urbino, 56 in provincia di Fermo, 70 in provincia di Ascoli Piceno e 25 fuori regione)”. In Veneto 2.095 positivi in più rispetto ...

