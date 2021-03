2020, l’anno bislacco della TV (Di venerdì 26 marzo 2021) Tv, le onde anomale del 2020 ItaliaOggi, pagina 17, di Andrea Secchi. Strano quadro quello televisivo del 2020 ora che lo si può guardare per intero da una certa distanza. Gli ascolti hanno avuto picchi che nessuno sperava dopo dieci anni di cali consecutivi. Sono andati di pari passo con i contagi, con una correlazione positiva. Al contrario, la correlazione è stata inversa con gli investimenti pubblicitari e il grafico in pagina mostra chiaramente questo andamento. Solo verso l’autunno, e in particolare con la fine dell’anno, le due variabili sono tornate a muoversi nella stessa direzione. Il quadro è stato disegnato dall’Ufficio studi di Confindustria Radio Televisioni in collaborazione con Auditel, rielaborando i dati di ascolto dello scorso anno. Crtv parla di «discontinuità» per tutti i settori compresa la tv, con un aumento del ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 26 marzo 2021) Tv, le onde anomale delItaliaOggi, pagina 17, di Andrea Secchi. Strano quadro quello televisivo delora che lo si può guardare per intero da una certa distanza. Gli ascolti hanno avuto picchi che nessuno sperava dopo dieci anni di cali consecutivi. Sono andati di pari passo con i contagi, con una correlazione positiva. Al contrario, la correlazione è stata inversa con gli investimenti pubblicitari e il grafico in pagina mostra chiaramente questo andamento. Solo verso l’autunno, e in particolare con la fine del, le due variabili sono tornate a muoversi nella stessa direzione. Il quadro è stato disegnato dall’Ufficio studi di Confindustria Radio Televisioni in collaborazione con Auditel, rielaborando i dati di ascolto dello scorso anno. Crtv parla di «discontinuità» per tutti i settori compresa la tv, con un aumento del ...

