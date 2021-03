1000 euro a scuola per l’acquisto di un defibrillatore. NOTA Ministero [PDF] (Di venerdì 26 marzo 2021) Il Ministero dell'Istruzione, con la NOTA n.7144 del 25 marzo, a firma del dirigente Francesca Busceti, dà il via libera all'assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie per l'acquisito di defibrillatori nelle scuole. L'articolo 1000 euro a scuola per l’acquisto di un defibrillatore. NOTA Ministero PDF . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 26 marzo 2021) Ildell'Istruzione, con lan.7144 del 25 marzo, a firma del dirigente Francesca Busceti, dà il via libera all'assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie per l'acquisito di defibrillatori nelle scuole. L'articoloperdi unPDF .

Advertising

kwaemul : @moonchild1812 alla fine a meno che nn trovi lavoro devi tornare per forza, però sono comunque 3 anni all'universit… - Andgem65 : @donnasufi_ Quelli che, con attività aperta hanno avuto 2mila euro dalla regione e quelli che hanno avuto per tre m… - benveduti : RT @CCIAARIVLIG: #filse #regioneliguria ??Un sostegno per gli ambulanti. Fino a 1000 euro a fondo perduto per dare sollievo al comparto. ?… -