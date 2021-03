Zorzi | risponde alle critiche sul Costanzo Show

(Di giovedì 25 marzo 2021) La partecipazione di Tommasoal Maurizioha subito suscitato grandi polemiche: al risveglio, l’influncer, ha risposto tramite Instagramarrivate dal web per essere stato troppo pacato di frontebattute di Giorgia Meloni, anche lei presente in studio. Ieri sera Tommasoè stato ospite speciale del Maurizio: negli ultimi giorni l’influencer, vincitore del Grande Fratello Vip, aveva manifestato tutta la Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

____cristina__ : RT @beether2: All'odio si risponde con l'amore e i fatti concreti. Fiera di essere fan di Tommaso Zorzi e parte del #tzvip #seincontrassitz… - FaccendaTamara : RT @beether2: All'odio si risponde con l'amore e i fatti concreti. Fiera di essere fan di Tommaso Zorzi e parte del #tzvip #seincontrassitz… - NiccMattiAlEmma : RT @beether2: All'odio si risponde con l'amore e i fatti concreti. Fiera di essere fan di Tommaso Zorzi e parte del #tzvip #seincontrassitz… - chialazz : RT @beether2: All'odio si risponde con l'amore e i fatti concreti. Fiera di essere fan di Tommaso Zorzi e parte del #tzvip #seincontrassitz… - ____cristina__ : RT @xkissyharries: a tutti gli hater del caro tommaso zorzi, lui vi risponde così: #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Zorzi risponde

... Tommasoinventa il tormentone, Meloni: "Non ti ho mai inviato quel mazzo di fiori" Ultimi ... quella chea meno misure restrittive. E' più probabile, infatti, che si opterà per la linea ...Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 , nonché attuale opinionista della quindicesima edizione dell' Isola dei Famosi , è stato ospite ieri durante il primo appuntamento della stagione con il ...La partecipazione di Tommaso Zorzi al Maurizio Costanzo Show ha subito suscitato grandi polemiche: al risveglio, l’influncer, ha risposto tramite ...Tommaso sa esprimersi, sa tenere la scena, si muove abilmente davanti alla telecamera e lo ha dimostrato ancora una volta ospite per la prima volta ...