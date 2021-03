Zona rossa, scuola e riaperture dopo Pasqua: oggi dati e regole (Di venerdì 26 marzo 2021) Italia divisa in Zona rossa e Zona arancione, con regole più o meno soft, ma anche l’ipotesi riapertura della scuola dopo Pasqua sul tavolo. Si riuniranno oggi alle 14, come ogni venerdì, gli esperti del Cts per confrontarsi sulla situazione Covid nel Paese e sul monitoraggio settimanale dei dati. Riunione attesa dalle regioni che solo dopo l’incontro riceveranno il ‘verdetto’ sull’eventuale passaggio di fascia più o meno restrittivo. Con 23.696 contagi e 460 morti registrati ancora ieri dal bollettino nazionale quotidiano, ecco come potrebbe cambiare la ‘mappa dei colori’ in Italia. 5.046 i nuovi positivi registrati ieri in Lombardia, 100 i morti, con il rapporto positivi/tamponi che si attesta all’8,4% e che ... Leggi su udine20 (Di venerdì 26 marzo 2021) Italia divisa inarancione, conpiù o meno soft, ma anche l’ipotesi riapertura dellasul tavolo. Si riunirannoalle 14, come ogni venerdì, gli esperti del Cts per confrontarsi sulla situazione Covid nel Paese e sul monitoraggio settimanale dei. Riunione attesa dalle regioni che solol’incontro riceveranno il ‘verdetto’ sull’eventuale passaggio di fascia più o meno restrittivo. Con 23.696 contagi e 460 morti registrati ancora ieri dal bollettino nazionale quotidiano, ecco come potrebbe cambiare la ‘mappa dei colori’ in Italia. 5.046 i nuovi positivi registrati ieri in Lombardia, 100 i morti, con il rapporto positivi/tamponi che si attesta all’8,4% e che ...

