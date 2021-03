Zona gialla lontana: ipotesi colori delle regioni dopo Pasqua, Italia tra arancio e rosso (Di giovedì 25 marzo 2021) Alcune fonti accreditano come probabile l'allentamento dei parametri con la possibilità di passaggio in Zona gialla per le regioni a più basso contagio. Ma altre sostengono che i dati del contagio difficilmente consentiranno di smorzare la stretta: il rischio è che il Paese rimanga diviso tra l’arancione, nella migliore dell'ipotesi, e il rosso. L'opzione più largamente condivisa in maggioranza è che dal 7 aprile tornino in classe tutti i bambini fino alla prima media, anche nelle zone rosse Leggi su tg24.sky (Di giovedì 25 marzo 2021) Alcune fonti accreditano come probabile l'allentamento dei parametri con la possibilità di passaggio inper lea più basso contagio. Ma altre sostengono che i dati del contagio difficilmente consentiranno di smorzare la stretta: il rischio è che il Paese rimanga diviso tra l’ne, nella migliore dell', e il. L'opzione più largamente condivisa in maggioranza è che dal 7 aprile tornino in classe tutti i bambini fino alla prima media, anche nelle zone rosse

