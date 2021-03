Zona arancione per Veneto, Zaia: “Siamo vicini” (Di giovedì 25 marzo 2021) Veneto verso la Zona arancione. La regione potrebbe lasciare la Zona rossa e passare nella fascia con regole e divieti più soft per scuola, negozi, spostamenti. Secondo il bollettino odierno, l’incidenza dei nuovi casi si attesta attorno al 4% in virtù dei 1.861 contagi su su 45.633 tamponi. “Potremmo essere vicini al passaggio in Zona arancione. Le nostre proiezioni ci dicono che Siamo con un Rt ai limiti della Zona arancione, e cioè qualche decimo sotto l’1,25, attorno all’1,21-1,22. L’incidenza resta ancora intorno ai 250 casi su 100mila abitanti, e la legge nazionale prevede che questi parametri debbono rientrare sotto soglia. Stiamo quindi aspettando con ansia la classificazione che ci viene data domani”, dice il ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 marzo 2021)verso la. La regione potrebbe lasciare larossa e passare nella fascia con regole e divieti più soft per scuola, negozi, spostamenti. Secondo il bollettino odierno, l’incidenza dei nuovi casi si attesta attorno al 4% in virtù dei 1.861 contagi su su 45.633 tamponi. “Potremmo essereal passaggio in. Le nostre proiezioni ci dicono checon un Rt ai limiti della, e cioè qualche decimo sotto l’1,25, attorno all’1,21-1,22. L’incidenza resta ancora intorno ai 250 casi su 100mila abitanti, e la legge nazionale prevede che questi parametri debbono rientrare sotto soglia. Stiamo quindi aspettando con ansia la classificazione che ci viene data domani”, dice il ...

