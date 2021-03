Zingaretti: “Se Lazio in zona arancione da lunedì, riaprono le scuole” (Di giovedì 25 marzo 2021) Il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti annuncia che da lunedì la Regione potrebbe tornare in zona arancione, con conseguente riapertura delle scuole Nicola Zingaretti comunica che da lunedì la Regione Lazio potrebbe tornare in zona arancione. Di conseguenza, ciò ddarebbe via libera alla riapertura delle scuole di ogni ordine e grado. “In riunione con l’Unità Covid Regione Lazio. Da lunedì nel Lazio, se #zonaarancione, ripartono le scuole in presenza: asili, elementari e medie” scrive Zingaretti su Facebook. E dopo Pasqua ci saranno novità importanti ... Leggi su zon (Di giovedì 25 marzo 2021) Il Presidente della RegioneNicolaannuncia che dala Regione potrebbe tornare in, con conseguente riapertura delleNicolacomunica che dala Regionepotrebbe tornare in. Di conseguenza, ciò ddarebbe via libera alla riapertura delledi ogni ordine e grado. “In riunione con l’Unità Covid Regione. Danel, se #, ripartono lein presenza: asili, elementari e medie” scrivesu Facebook. E dopo Pasqua ci saranno novità importanti ...

