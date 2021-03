Zaniolo, parla papà Igor: "Nicolò sogna l'Europeo! Vi svelo la data del suo ritorno in campo" (Di giovedì 25 marzo 2021) Zaniolo è sulla via della guarigione. Il padre Igor rivela che potremmo rivederlo in campo già ad aprile. Leggi su 90min (Di giovedì 25 marzo 2021)è sulla via della guarigione. Il padrerivela che potremmo rivederlo ingià ad aprile.

Parla Mancini: 'Il gruppo per Euro2020 è già formato!' Parla Roberto Mancini. La conferenza è la prima di una lunga serie viste le partite che vedranno impegnata la Nazionale italiana. Il tecnico parla di Pirlo, di Zaniolo, del gruppo e dei prossimi Europei. La testa è rivolta alle sfide che vedranno l'Italia impegnata contro Irlanda, Lituania e Bulgaria per le qualificazioni a Qatar 2022. Il ...

Le dichiarazioni di Igor Zaniolo, padre di Nicolò. 90min Zaniolo, parla papà Igor: "Ecco quando torna. E per l'Europeo..." Igor, padre di Zaniolo, ha parlato ai microfoni di calciospezia.it e ha dichiarato il giorno in cui il figlio potrebbe tornare a giocare: “Ormai vede la fine del tunnel, la fine ...

Mancini, Lazio, Zaniolo e Zidane: le ultimissime Il ct azzurro potrebbe centrare un altro storico primato. La società biancoceleste piange il suo Primavera morto in un incidente. Parla il padre del giocatore della Roma. Futuro incerto per l'allenato ...

