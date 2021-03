Zaia: “Draghi ci dica chi sgarra, noi abbiamo rispettato le categorie” (Di giovedì 25 marzo 2021) VENEZIA – Il premier Mario Draghi “può dire quello che vuole, il governatore del Veneto risponde”. Torna alla carica il presidente del Veneto Luca Zaia, dopo la ‘strigliata’ dei presidente del Consiglio nei confronti di alcune Regioni. “Noi- rivendica Zaia nella diretta social di oggi- abbiamo rispettato le categorie vaccinali in maniera ossessiva. Se il presidente del Consiglio ha contezza che qualcuno si è comportato male lo deve dire, perché vuol dire che non ha rispettato la legge”. Proprio ieri la Regione è intervenuta per stoppare la vaccinazione di dipendenti comunali a Padova. “Abbiamo detto a tutti i direttori di concentrarsi sulle categorie” a rischio. Vaccinando i dipendenti comunali, avvisa Zaia, “rischiamo di togliere vaccini a chi ne ha più bisogno”. Inoltre “molti sono in smart working”. “L’OBBLIGO DI VACCINAZIONE AI SANITARI? UN’UTOPIA GIURIDICA” Leggi su dire (Di giovedì 25 marzo 2021) VENEZIA – Il premier Mario Draghi “può dire quello che vuole, il governatore del Veneto risponde”. Torna alla carica il presidente del Veneto Luca Zaia, dopo la ‘strigliata’ dei presidente del Consiglio nei confronti di alcune Regioni. “Noi- rivendica Zaia nella diretta social di oggi- abbiamo rispettato le categorie vaccinali in maniera ossessiva. Se il presidente del Consiglio ha contezza che qualcuno si è comportato male lo deve dire, perché vuol dire che non ha rispettato la legge”. Proprio ieri la Regione è intervenuta per stoppare la vaccinazione di dipendenti comunali a Padova. “Abbiamo detto a tutti i direttori di concentrarsi sulle categorie” a rischio. Vaccinando i dipendenti comunali, avvisa Zaia, “rischiamo di togliere vaccini a chi ne ha più bisogno”. Inoltre “molti sono in smart working”. “L’OBBLIGO DI VACCINAZIONE AI SANITARI? UN’UTOPIA GIURIDICA”

