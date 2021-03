WTA Miami 2021, risultati 24 marzo: concluso il primo turno. Giorgi passiva con la Samsonova, Cocciaretto travolta dalla ‘tempesta’ Sanders (Di giovedì 25 marzo 2021) La seconda giornata del WTA Miami 2021, secondo torneo Master 1000 della stagione ospitato dall’Hard Rock Stadium, vede la già risicata quota italiana dissolversi subito: Camila Giorgi ed Elisabetta Cocciaretto si arrendono al primo turno abbandonando subito il cemento americano. La 29enne di Macerata non ha messo in pratica il proprio tennis nel derby mancato con Liudmila Samsonova, sportivamente italiana fino al 2018, ed ha abdicato con un sonoro 6-2 6-4. Più combattuto il match della Cocciaretto, che riesce a prendere misure della ‘tempesta’ Storm Sanders soltanto nel secondo parziale, venendo però spazzata via nei set dispari. Le teste di serie, beneficiarie di un bye, erano in trepidante attesa di conoscere le ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 marzo 2021) La seconda giornata del WTA, secondo torneo Master 1000 della stagione ospitato dall’Hard Rock Stadium, vede la già risicata quota italiana dissolversi subito: Camilaed Elisabettasi arrendono alabbandonando subito il cemento americano. La 29enne di Macerata non ha messo in pratica il proprio tennis nel derby mancato con Liudmila, sportivamente italiana fino al 2018, ed ha abdicato con un sonoro 6-2 6-4. Più combattuto il match della, che riesce a prendere misure dellaStormsoltanto nel secondo parziale, venendo però spazzata via nei set dispari. Le teste di serie, beneficiarie di un bye, erano in trepidante attesa di conoscere le ...

hdatrading : WTA Miami R2 | 25/3 1% | Danielle Collins -2.5 Games (Vs Kudermetova) @ 1.775 (1.68) Pinnacle - OA_Sport : WTA Miami 2021: non c'è gloria per Elisabetta Cocciaretto, che rimonta nel secondo set, ma alla lunga non riesce a… - livetennisit : WTA 1000 Miami: Il programma di Giovedì 25 Marzo 2021 - Tru_Pickles : WTA Miami ?????? Samsonova vs. Giorgi Samsonova ML -125 (2u) - ZonaMixta24h : WTA 1000 MIAMI 1a Ronda SORRIBES a Pera 62 26 75 -