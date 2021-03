Wedding, venerdì in piazza a Napoli fotografi e videomaker: Non vogliamo ristori. Obiettivo: ripartire in sicurezza (Di giovedì 25 marzo 2021) Sarà una mobilitazione di massa quella in programma venerdì 26 marzo che unirà, in un grande abbraccio solidale, tutte le piazze più importanti d’Italia. Da Nord a Sud il mondo del Wedding, con i tanti comparti che lo rappresentano, si prepara a far sentire la propria voce con la speranza di trovare risposte e soprattutto soluzioni concrete alla vigilia di una nuova stagione di cerimonie ancora avvolta nell’incertezza. Con perdite che in alcuni casi toccano il 90% rispetto al 2019, il gruppo Insieme per il Wedding, si è dato appuntamento per le ore 10 in piazza del Plebiscito per divulgare tutte le difficoltà del settore e soprattutto per provare a dare vita ad una strategia che consenta una graduale, sicura e controllata ripresa di eventi e cerimonie. In prima linea, ovviamente, la FO.VI. Italia, l’associazione ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 marzo 2021) Sarà una mobilitazione di massa quella in programma26 marzo che unirà, in un grande abbraccio solidale, tutte le piazze più importanti d’Italia. Da Nord a Sud il mondo del, con i tanti comparti che lo rappresentano, si prepara a far sentire la propria voce con la speranza di trovare risposte e soprattutto soluzioni concrete alla vigilia di una nuova stagione di cerimonie ancora avvolta nell’incertezza. Con perdite che in alcuni casi toccano il 90% rispetto al 2019, il gruppo Insieme per il, si è dato appuntamento per le ore 10 indel Plebiscito per divulgare tutte le difficoltà del settore e soprattutto per provare a dare vita ad una strategia che consenta una graduale, sicura e controllata ripresa di eventi e cerimonie. In prima linea, ovviamente, la FO.VI. Italia, l’associazione ...

