Volley, Champions maschile: i risultati delle semifinali (Di giovedì 25 marzo 2021) Penultima fase di Champions conclusa; con le semifinali di ritorno infatti si sono delineate le due squadre finaliste che si sfideranno a Verona il prossimo 1° maggio per conquistare quel trofeo che manca da un anno. Da una parte della rete ci saranno i polacchi dello Zaksa, dall’altra il tricolore italiano rappresentato dall’Itas Trentino. Scopriamo dunque insieme i risultati delle semifinali di ritorno di Champions League maschile. Impresa storica per lo Zaksa che per la prima volta approda alla finale più ambita d’Europa; la formazione polacca batte infatti lo Zenit Kazan al Golden Set conquistando in modo incredibile il post in finale. Risultato incredibile anche per l’Itas Trentino che in rimonta conquista i due set matematici per accedere alla finale e mandare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 marzo 2021) Penultima fase diconclusa; con ledi ritorno infatti si sono delineate le due squadre finaliste che si sfideranno a Verona il prossimo 1° maggio per conquistare quel trofeo che manca da un anno. Da una parte della rete ci saranno i polacchi dello Zaksa, dall’altra il tricolore italiano rappresentato dall’Itas Trentino. Scopriamo dunque insieme idi ritorno diLeague. Impresa storica per lo Zaksa che per la prima volta approda alla finale più ambita d’Europa; la formazione polacca batte infatti lo Zenit Kazan al Golden Set conquistando in modo incredibile il post in finale. Risultato incredibile anche per l’Itas Trentino che in rimonta conquista i due set matematici per accedere alla finale e mandare ...

