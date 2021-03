Vite al limite, oggi 25 marzo la storia di Carrie Johnson. Com’è oggi e anticipazioni sulla puntata su Real Time (Di giovedì 25 marzo 2021) Vite al limite andrà in onda oggi, 25 marzo, alle ore 21.20, su Real Time. La protagonista della storia di stasera sarà Carrie Johnson. anticipazioni sulla puntata e Com’è oggi. Vite al limite: la storia di Carrie Carrie Johnson ha 37 anni quando chiede aiuto dal Texas alla clinica del dott. Nowzaradan. Carrie ha iniziato a mangiare dopo la morte del padre e da allora non si è più allontanata dal cibo. Quando il peso è diventato insostenibile, ha deciso di rivolgersi al programma. Anche ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 25 marzo 2021)alandrà in onda, 25, alle ore 21.20, su. La protagonista delladi stasera saràal: ladiha 37 anni quando chiede aiuto dal Texas alla clinica del dott. Nowzaradan.ha iniziato a mangiare dopo la morte del padre e da allora non si è più allontanata dal cibo. Quando il peso è diventato insostenibile, ha deciso di rivolgersi al programma. Anche ...

