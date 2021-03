Virtus Bologna, Djordjevic: “Contro lo Joventut faranno la differenza i rimbalzi, servirà cinismo” (Di giovedì 25 marzo 2021) Il tecnico della Virtus Bologna Aleksandar Djordjevic ha parlato alla vigilia della sfida di ritorno Contro lo Joventut Badalona, valida per il ritorno dei quarti di finale di Eurocup 2021: “Affrontiamo una squadra che ha contribuito a fare la storia del basket spagnolo e della Nazionale. Basta pensare ad alcuni nomi come Ricky Rubio, Llull, i fratelli Fernandez e tanti altri. Stanno facendo un grande lavoro anche con i giovani. In Eurocup stanno andando molto bene – ha proseguito l’allenatore – All’andata hanno disputato un’ottima gara, l’hanno preparata nel migliore dei modi. Noi dovremo ripartire dalla vittoria ottenuta, ma evitando di commettere gli stessi errori. Non dovremo assolutamente concedere canestri agevoli. A mio avviso saranno i rimbalzi a fare la ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 marzo 2021) Il tecnico dellaAleksandarha parlato alla vigilia della sfida di ritornoloBadalona, valida per il ritorno dei quarti di finale di Eurocup 2021: “Affrontiamo una squadra che ha contribuito a fare la storia del basket spagnolo e della Nazionale. Basta pensare ad alcuni nomi come Ricky Rubio, Llull, i fratelli Fernandez e tanti altri. Stanno facendo un grande lavoro anche con i giovani. In Eurocup stanno andando molto bene – ha proseguito l’allenatore – All’andata hanno disputato un’ottima gara, l’hanno preparata nel migliore dei modi. Noi dovremo ripartire dalla vittoria ottenuta, ma evitando di commettere gli stessi errori. Non dovremo assolutamente concedere canestri agevoli. A mio avviso saranno ia fare la ...

