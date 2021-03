Vino bianco con piombo | gravi rischi per la salute | terrificante | scatta il ritiro in Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 marzo 2021) Una lunga serie di ritiri nel corso della settimana, una serie di segnalazioni diffuse dal Sistema rapido di allerta europeo per gli alimenti e i mangimi che presentano irregolarità. Nel dettaglio, 98 segnalazioni, 9 delle quali inviate dal ministero dellano. E nella lista dei richiama spicca quello per "inno". Dunque, tutti gli altri richiami relativi a prodotti distribuiti nel nostro paese: Listeria monocytogenes in formaggio di latte vaccino crudo, proveniente dalla Francia; tossina di Shiga, prodotta dal gruppo Escherichia coli, in formaggio a pasta molle dalla Francia. Per inciso, non è noto quale sia il prodotto interessato dal richiamo: l'ente infatti interviene ancor prima che qualsiasi prodotto venga proposto nei punti vendita. ...