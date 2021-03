Videogiochi, l'anno dei record in Italia (e non c'entra solo il Coronavirus) (Di giovedì 25 marzo 2021) Chi appartiene alla Generazione X, come me, si ricorderà benissimo la reazione che ci si doveva sorbire alla frase ‘il mio hobby? I Videogiochi'. L'adulto medio reagiva più o meno così Urlo di Munch.jpeg Edvard Munch (1863 - 1944), L'Urlo, 1893 Oslo, National Gallery of NorwayPer fortuna, gli anni sono passati, le generazioni sono diventate sempre meno allergiche alla tecnologia e oggi avere la passione per i Videogiochi non è più considerato un segnale di disagio e di allergia alla vita sociale. I campioni degli esport, ad esempio, sono giovani di talento, hanno una grande passione ma sono anche ragazzi con abitudini normalissime, non certo eremiti che vivono senza mai vedere la luce del sole. Detto questo, il 2020 è stato un anno eccezionale per i videogame, anche in Italia. IIDEA, l'associazione ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 25 marzo 2021) Chi appartiene alla Generazione X, come me, si ricorderà benissimo la reazione che ci si doveva sorbire alla frase ‘il mio hobby? I'. L'adulto medio reagiva più o meno così Urlo di Munch.jpeg Edvard Munch (1863 - 1944), L'Urlo, 1893 Oslo, National Gallery of NorwayPer fortuna, gli anni sono passati, le generazioni sono diventate sempre meno allergiche alla tecnologia e oggi avere la passione per inon è più considerato un segnale di disagio e di allergia alla vita sociale. I campioni degli esport, ad esempio, sono giovani di talento, huna grande passione ma sono anche ragazzi con abitudini normalissime, non certo eremiti che vivono senza mai vedere la luce del sole. Detto questo, il 2020 è stato uneccezionale per i videogame, anche in. IIDEA, l'associazione ...

Advertising

badtasteit : #ResidentEvilVII continua a vendere più di un milione di copie all'anno - Marianna_Murgia : RT @LaStampaTech: Effetto coronavirus: per i videogiochi in Italia un anno da record. - LaStampaTech : Effetto coronavirus: per i videogiochi in Italia un anno da record. - IacobellisT : Sputnik:Videogiochi: il 2020 un anno d'oro per il mercato del gaming - green_milano : RT @Nova24Tec: Boom di videogiochi in Italia. Nell’anno del lockdown giro d’affari a quota 2,17 miliardi Quasi 17 milioni di italiani hanno… -