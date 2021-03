Videogiochi: il 47% dei gamer è donna, ma solo il 17% lavora nell’industria (Di giovedì 25 marzo 2021) Le donne che videogiocano, comprano e creano esperienza interattive hanno un impatto sempre maggiore. Una nuova analisi di IPSOS Mori getta luce sul contributo delle donne nell’industria dei Videogiochi come giocatrici, consumatrici e creatrici. Nonostante il loro grande impatto continuano ad essere sottorappresentate. Leggi su it.mashable (Di giovedì 25 marzo 2021) Le donne che videogiocano, comprano e creano esperienza interattive hanno un impatto sempre maggiore. Una nuova analisi di IPSOS Mori getta luce sul contributo delle donnedeicome giocatrici, consumatrici e creatrici. Nonostante il loro grande impatto continuano ad essere sottorappresentate.

Advertising

Eurogamer_it : La serie TV di #Hitman avrà un Agente 47 con i capelli. - offertenonstop : ?? NBA 2K21 - Playstation 4: : Videogiochi ?? Prezzo attuale: 36.99€ ? Prezzo precedente: 70.99€ ?? Stai risparmiando:… - offertegiorno : MINIMO STORICO BOMBA 20,99€ invece di 39,99€ (-47%) ____ The Hunter - Call of the Wild - Playstation 4… - BlueTensor : ?? Un’Intelligenza Artificiale è riuscita a battere tutti i record “umani” dei giochi più difficili di una console A… -