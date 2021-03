VIDEO – “Vaccinazioni nei Paesi poveri”. Pandemica, appello artisti in animazioni The ONE Campaign (Di giovedì 25 marzo 2021) The ONE Campaign è l’organizzazione per la salute globale e la lotta alla povertà estrema co-fondata da Bono. Il 25 marzo ha lanciato “Pandemica”: serie animata creata per aumentare la consapevolezza dell’importanza dell’accesso universale al vaccino per porre fine alla pandemia. L’analisi di ONE rileva che “cinque Paesi (Australia, Canada, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti) e i 27 Paesi UE hanno abbastanza scorte per vaccinare le loro intere comunità e hanno 1 miliardo di dosi in eccesso da condividere. Queste dosi in eccesso sarebbero sufficienti per vaccinare l’intera popolazione adulta dell’Africa. Senza l’accesso globale ai vaccini, potremmo vedere raddoppiare il numero di morti. L’economia globale rischia di perdere fino a 9,2 trilioni di dollari se i governi non riusciranno a garantire alle economie in via di ... Leggi su ladenuncia (Di giovedì 25 marzo 2021) The ONEè l’organizzazione per la salute globale e la lotta alla povertà estrema co-fondata da Bono. Il 25 marzo ha lanciato “”: serie animata creata per aumentare la consapevolezza dell’importanza dell’accesso universale al vaccino per porre fine alla pandemia. L’analisi di ONE rileva che “cinque(Australia, Canada, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti) e i 27UE hanno abbastanza scorte per vaccinare le loro intere comunità e hanno 1 miliardo di dosi in eccesso da condividere. Queste dosi in eccesso sarebbero sufficienti per vaccinare l’intera popolazione adulta dell’Africa. Senza l’accesso globale ai vaccini, potremmo vedere raddoppiare il numero di morti. L’economia globale rischia di perdere fino a 9,2 trilioni di dollari se i governi non riusciranno a garantire alle economie in via di ...

