VIDEO Italia-Irlanda del Nord 2-0: highlights e sintesi. Decisivi Berardi ed Immobile (Di giovedì 25 marzo 2021) Il calcio in Europa ha visto proseguire la prima giornata delle Qualificazioni ai Mondiali 2022: nel match delle ore 20.45 l’Italia a Parma ha vinto contro l’Irlanda del Nord per 2-0. In gol nel primo tempo Berardi al 14? su lancio di Florenzi ed Immobile al 39? su filtrante di Insigne. highlights Italia-Irlanda DEL Nord 2-0 IL GOL DELL’1-0 Il gol del vantaggio dell'#Italia al 14' con Domenico #Berardi#ItaliaIrlandaDelNord 1-0Tutti i gol, gli highlights e le interviste https://t.co/cnow4mL8kx pic.twitter.com/MC1z67uZKg — RaiSport (@RaiSport) March 25, 2021 IL GOL DEL ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 marzo 2021) Il calcio in Europa ha visto proseguire la prima giornata delle Qualificazioni ai Mondiali 2022: nel match delle ore 20.45 l’a Parma ha vinto contro l’delper 2-0. In gol nel primo tempoal 14? su lancio di Florenzi edal 39? su filtrante di Insigne.DEL2-0 IL GOL DELL’1-0 Il gol del vantaggio dell'#al 14' con Domenico #Del1-0Tutti i gol, glie le interviste https://t.co/cnow4mL8kx pic.twitter.com/MC1z67uZKg — RaiSport (@RaiSport) March 25, 2021 IL GOL DEL ...

Advertising

LuigiBrugnaro : Buon compleanno #Venezia ?? 1600 anni di storia, innovazione, integrazione, accoglienza e bellezza che tutto il mon… - marattin : Stavamo discutendo di blocco dei licenziamenti e di ripartenza. Ma hanno preferito osservare che “Italia Viva sta a… - gennaromigliore : Con la guida di Mario Draghi l’Italia è più sicura e più forte #ItaliaViva - giusy_s24 : RT @pippomaryfanti: Sanremo 2021 in tendenza e io qui per ricordarvi che Irama ha fatto muovere il culo a tutta italia con sempre lo stesso… - PiazzapulitaLA7 : RT @La7tv: #piazzapulita Nicola Zingaretti nel 2019 firmava a @PiazzapulitaLA7 un contratto per lo Ius Soli: 'Avrò il coraggio di dare all'… -