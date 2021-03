VIDEO Boikova-Kozlovskii dominano lo short delle coppie ai Mondiali 2021, riviviamo la prova (Di giovedì 25 marzo 2021) Aleksandra Boikova e Dmtrii Kozlosvskii si sono imposti con buon margine dopo lo short delle coppie, gara che ha chiuso la prima giornata dei Campionati Mondiali 2021 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana presso l’Ericsson Globe Arena di Stoccolma (Svezia). I Campioni d’Europa in carica sono stati autori di una performance di altissimo profilo, eseguita senza la minima sbavatura e impreziosita da elementi tecnici spaziali sia in parallelo, come il triplo salchow e la trottola combinata, sia d’insieme, come il triplo flip lanciato o il twist chiamato di livello quattro, stesso valore raggiunto nel sollevamento, nella spirale e nella sequenza di passi. riviviamo la prestazione dei russi, pattinata sulle note de “Merry go round“. IL VIDEO ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 marzo 2021) Aleksandrae Dmtrii Kozlosvskii si sono imposti con buon margine dopo lo, gara che ha chiuso la prima giornata dei Campionatidi pattinaggio artistico, in scena questa settimana presso l’Ericsson Globe Arena di Stoccolma (Svezia). I Campioni d’Europa in carica sono stati autori di una performance di altissimo profilo, eseguita senza la minima sbavatura e impreziosita da elementi tecnici spaziali sia in parallelo, come il triplo salchow e la trottola combinata, sia d’insieme, come il triplo flip lanciato o il twist chiamato di livello quattro, stesso valore raggiunto nel sollevamento, nella spirale e nella sequenza di passi.la prestazione dei russi, pattinata sulle note de “Merry go round“. IL...

