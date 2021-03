Viaggio Covid-free in Islanda, il tour per un gruppo di vaccinati e guariti (Di giovedì 25 marzo 2021) Un Viaggio in Islanda Covid-free. Partenza, il primo di aprile. Rientro, il nove. Il gruppo sarà composto da 8 persone provenienti da tutta Italia – in parte appartenenti al personale sanitario ma non solo – che hanno già completato la vaccinazione o che hanno sviluppato gli anticorpi per essere stati contagiati nei mesi scorsi, secondo quanto riporta il sito di ‘Repubblica’. Naturalmente, tutto deve essere accompagnato da certificati e documentazione (in lingua islandese, danese, norvegese, svedese o inglese). Il Viaggio è stato organizzato dal portale ‘SiVola.it’, specializzato in tour in giro per il mondo e creato da un team di viaggiatori professionisti e appassionati di mete da scoprire. “Il nostro settore è stato ovviamente tra i più penalizzati – racconta a ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 marzo 2021) Unin. Partenza, il primo di aprile. Rientro, il nove. Ilsarà composto da 8 persone provenienti da tutta Italia – in parte appartenenti al personale sanitario ma non solo – che hanno già completato la vaccinazione o che hanno sviluppato gli anticorpi per essere stati contagiati nei mesi scorsi, secondo quanto riporta il sito di ‘Repubblica’. Naturalmente, tutto deve essere accompagnato da certificati e documentazione (in lingua islandese, danese, norvegese, svedese o inglese). Ilè stato organizzato dal portale ‘SiVola.it’, specializzato inin giro per il mondo e creato da un team di viaggiatori professionisti e appassionati di mete da scoprire. “Il nostro settore è stato ovviamente tra i più penalizzati – racconta a ...

