Viabilità Roma Regione Lazio del 25-03-2021 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 marzo 2021)25 MARZOORE 19:35 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; IN APERTURA UN AGGIORNAMENTO SULL’INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI FERENTINO, SULLA CORSIA DI IMMISSIONE SULL’A1NAPOLI. E’ ANCORA CHIUSO IL TRATTO CHE IMMETTE PROPRIO SULL’AUTOSTRADA IN PROSSIMITÀ DELLA ROTATORIA . VI INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE. RISOLTO INVECE L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, VIA DI CASTEL FUSANO ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON VIA OSTIENSE PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO SCORREVOLE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE ANCORA RALLENTAMENTI INVECE SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI CAMBIAMO ARGOMENTO IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, PROSEGUONO LE RESTRIZIONI ...