Vi ricordate Ottavio De Stefano? Che fine ha fatto dopo Amici | nuova vita

Leggi su youmovies

(Di giovedì 25 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. VidiDe, uno dei volti noti del talent showdi Maria De Filippi? Ecco cosa fa adesso nella. Forse non saranno in moltissimi a ricordarlo maDeè stato uno dei protagonisti della trasmissione televisivadi Maria De Filippi. Questo talent show ha in effetti sfornato