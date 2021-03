(Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ennesima manifestazione di protesta dei lavoratori dell’. Gli addetti alla manutenzione delle stradeli sono tornati a presidiare l’ingresso degli Uffici dellain largo Carducci, come già avevano fatto lo scorso 18 marzo. Alla base della manifestazione le stesse ragioni dell’ultima volta, ovvero la mancata corresponsione – o meglio il ritardo – degli stipendi e la asserita non conformità alle norme di sicurezza di un capannone di servizio a Forchia. Ancora una volta, dunque, una delegazione di sindacalisti e rappresentanti dei lavoratori è stata ricevuta dai Dirigenti della. Il Dirigente tecnico Angelo Giordano ha voluto mostrare ai manifestanti i documenti relativi agli ordinativi di pagamento delle fatture presentate dalla Società consortile ...

Advertising

anteprima24 : ** Vertenza #Esaf: richiesto #Incontro congiunto Azienda Provincia e dipendenti ** -

Ultime Notizie dalla rete : Vertenza Esaf

Ottopagine

...protesta stamattina di alcune sigle sindacali dei rappresentanti dei dipendenti dell'Azienda... Al centro dellaanche l'utilizzo della sede in ValleCaudina. Si tratta infatti di lavoratori ......protesta stamattina di alcune sigle sindacali dei rappresentanti dei dipendenti dell'Azienda... Al centro dellaanche l'utilizzo della sede in ValleCaudina. Si tratta infatti di lavoratori ...Benevento – Ennesima manifestazione di protesta dei lavoratori dell’Esaf. Gli addetti alla manutenzione delle strade provinciali sono tornati a presidiare l’ingresso degli Uffici della Provincia in la ...