Verso Tokyo 2020 | parte da Fuskushima la staffetta della fiamma olimpica – Il video

(Di giovedì 25 marzo 2021) A un anno esatto dal rinvio dei Giochi, la fiaccolainizia il suo viaggio in Giappone. Seppure in una cerimonia più sobria a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia da Coronavirus, le Olimpiadi diripartono da Fukushima, dove è stato costruito il villaggio olimpico, il J-Village. Il viaggiotorcia«Che laporti una luce di speranza al termine di un momento oscuro», ha detto la presidente del comitato organizzato Seiko Hashimoto, durante l’inaugurazionestruttura, simbolorinascita dopo il disastro nuclearecittà avvenuto 10 anni fa. Nel giro di quattro mesi, la torciaraggiungerà tutte le 47 prefetture dell’arcipelago giapponese, ...

Advertising

Coninews : Il lungo viaggio verso Tokyo è cominciato! ?? Da Fukushima è partita la staffetta della torcia olimpica. Un tour de… - Sport_Legnano : RT @Federvolley: Il viaggio verso Tokyo è cominciato! ?? Da #Fukushima è partito il tour della fiaccola olimpica ??More: - flamminiog : RT @Coninews: Il lungo viaggio verso Tokyo è cominciato! ?? Da Fukushima è partita la staffetta della torcia olimpica. Un tour del Giappone… - Dorian221190 : RT @Coninews: Il lungo viaggio verso Tokyo è cominciato! ?? Da Fukushima è partita la staffetta della torcia olimpica. Un tour del Giappone… - xspidermommy : RT @Federvolley: Il viaggio verso Tokyo è cominciato! ?? Da #Fukushima è partito il tour della fiaccola olimpica ??More: -

Ultime Notizie dalla rete : Verso Tokyo

Da parte dei consumatori, spiega Morozzi, "c'è una sensibilità sempre maggiorequeste ... Read More Sport 'Schwazer alle Olimpiadi di', la politica in pressing 24 Marzo 2021 "Alex Schwazer ...In base alla decisione degli organizzatori le Olimpiadi disi svolgeranno senza la presenza ... Niente spostamenti, almeno in teoria,ristoranti, negozi e luoghi di interesse turistico. ...Mancano 121 giorni al 23 luglio, data della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Tokyo e oggi è iniziato il cammino della fiamma che percorrerà ...Ha preso il via questa notte, ora italiana, il cammino della Torcia. Le calciatrici della Nazionale le prime tedofore ...