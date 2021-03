Verso il decreto 7 aprile: il governo Draghi vuole le riaperture mentre le Regioni che trascurano gli anziani rischiano il commissariamento (Di giovedì 25 marzo 2021) L'esecutivo pianifica il ritorno a scuola fino alla prima media e il ripristino della zona gialla nel provvedimento in preparazione. Ma vuole anche fermare gli enti locali che vanno in ordine sparso ... Leggi su today (Di giovedì 25 marzo 2021) L'esecutivo pianifica il ritorno a scuola fino alla prima media e il ripristino della zona gialla nel provvedimento in preparazione. Maanche fermare gli enti locali che vanno in ordine sparso ...

Advertising

fanpage : #Covid, verso nuovo decreto: Regioni divise in fasce fino al primo maggio - ReggioPress : Nuovo decreto Covid: spiraglio per le scuole. Spostamenti e colori, verso proroga dopo Pasqua - giomo2 : RT @romatoday: Verso il decreto 7 aprile: il governo Draghi vuole le riaperture mentre le Regioni che trascurano gli anziani rischiano il c… - VAncilotti : Nuovo decreto, verso la riapertura delle scuole dopo Pasqua. Elementari e materne in presenza anche in zona rossa - Italia_Notizie : Nuovo decreto, verso la riapertura delle scuole dopo Pasqua. Elementari e materne in presenza anche in zona rossa -