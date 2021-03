Verona: l’azienda sanitaria convoca over 80 per fare il vaccino Covid, ma è morto da 30 anni (Di giovedì 25 marzo 2021) “l’azienda ULSS 9 Scaligera La invita a sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid 19, il mezzo più efficace e sicuro per prevenire la malattia”. Sono le prime righe della lettera di convocazione per il vaccino Covid inviata dall’azienda sanitaria di Verona al signor Omero Bassi, considerato “titolare” di una dose in quanto over 80, e quindi prenotato per il prossimo 29 marzo. Fin qui nulla di strano. Peccato però che il signor Bassi sia morto da circa 30 anni. Il fatto è avvenuto a Bussolengo, in provincia di Verona, e a ricevere la lettera sono stati i familiari di Bassi, scomparso nel 1991. A denunciare l’errore è stato il nipote dell’over 80, Andrea Bassi, ex ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) “ULSS 9 Scaligera La invita a sottoporsi alla vaccinazione anti-19, il mezzo più efficace e sicuro per prevenire la malattia”. Sono le prime righe della lettera dizione per ilinviata daldial signor Omero Bassi, considerato “titolare” di una dose in quanto80, e quindi prenotato per il prossimo 29 marzo. Fin qui nulla di strano. Peccato però che il signor Bassi siada circa 30. Il fatto è avvenuto a Bussolengo, in provincia di, e a ricevere la lettera sono stati i familiari di Bassi, scomparso nel 1991. A denunciare l’errore è stato il nipote dell’80, Andrea Bassi, ex ...

