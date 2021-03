Verona | Kalinic | «Ritorno col Cagliari Europa? Ci stiamo pensando»

(Di giovedì 25 marzo 2021) Nikolaparla del suoin campo dopo l’infortunio: ecco le dichiarazioni dell’attaccante croato delNikolaha parlato a La Gazzetta dello Sport del suoin campo dopo l’infortunio. MOMENTO– «Abbiamo perso tre gare di fila, ma francamente il Milan e l’Atalanta sono squadre al vertice, più forti di noi, l’hanno dimostrato. Il dispiacere è per la sconfitta con il Sassuolo, perché meritavamo di più: non è girata bene. Ma prima di questa frenata ci sono state tante partite che abbiamo giocato bene».POST INFORTUNIO – «Colci sarò. Purtroppo ho saltato il ritiro, mi sono allenato da solo a Spalato. Questo, ritengo, mi ha esposto agli infortuni che mi hanno bloccato. E quando riprendi dopo essere ...

- Nelancora fuori uso. Ceccherini o Dawidowicz a completare la difesa, resta il ballottaggio Lazovic - Dimarco . Nell' Atalanta solo oggi si saprà l'entità del malanno di Gosens . Da seguire ...Ivan Juric ha diramato l'elenco dei giocatori convocati per la sfida di questo pomeriggio contro il ...Kalinic, finora, ha realizzato una rete con l'Hellas, nel 2-1 al Crotone. A frenarlo sono stati i problemi fisici. Di fatto, il centravanti ha dovuto saltare per problemi muscolar ...C’è molta voglia di emergere anche perchè ci sono giocatori come Kalinic che devono dimostrare molto. Accolto con squilli di trombe, l’ex viola, non ha inciso. Per lui il Verona è stato un nuovo ...