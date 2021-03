Verona | convocato con una lettera per il vaccinoma è morto da trent' anni

Verona, convocato con una lettera per il vaccino...ma è morto da trent'anni (Di giovedì 25 marzo 2021) La lettera è originale, nessun falso: 'La invitiamo - si legge - a effettuare la vaccinazione anti Covid - 19 nel giorno ed orario di seguito riportati', e cioè il 29 marzo alle ore 11:01 . Peccato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 25 marzo 2021) Laè originale, nessun falso: 'La invitiamo - si legge - a effettuare la vaccinazione anti Covid - 19 nel giorno ed orario di seguito riportati', e cioè il 29 marzo alle ore 11:01 . Peccato ...

Advertising

repubblica : Verona: convocato per il vaccino anti-Covid, è morto da 30 anni - N1926NA : RT @repubblica: Verona: convocato per il vaccino anti-Covid, è morto da 30 anni - Marilenapas : RT @repubblica: Verona: convocato per il vaccino anti-Covid, è morto da 30 anni - Rosae37488907 : RT @repubblica: Verona: convocato per il vaccino anti-Covid, è morto da 30 anni - ScientiaeEt : RT @repubblica: Verona: convocato per il vaccino anti-Covid, è morto da 30 anni -