(Di giovedì 25 marzo 2021) commenta E' stato stabilito, in via temporanea, di dirottare ilda. Lo hanno concordato i Ministri della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ...

Advertising

RDenigro : @virginiaraggi Purtroppo Venezia ha un problema secolare ... eee , Virginia ha già capito, è inutile che io glielo… - emanuelino10 : RT @MediasetTgcom24: Venezia, il traffico delle grandi navi dirottato verso Marghera #venezia - il_Conte78 : RT @MediasetTgcom24: Venezia, il traffico delle grandi navi dirottato verso Marghera #venezia - MediasetTgcom24 : Venezia, il traffico delle grandi navi dirottato verso Marghera #venezia - ItaliaaTavola : 4 ministri hanno concordato di dirottare il traffico delle grandi navi da Venezia a Marghera, nel giorno del comple… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia traffico

commenta E' stato stabilito, in via temporanea, di dirottare ildelle grandi navi daverso Marghera. Lo hanno concordato i Ministri della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, della Cultura, Dario Franceschini, del Turismo, Massimo Garavaglia ......ospitare ilin attesa del completamento del manufatto definitivo (già aperto al) ...27 marzo sarà chiusa la rampa di collegamento tra l'autostrada A4 e la A23 sulla direttrice-...E' stato stabilito, in via temporanea, di dirottare il traffico delle grandi navi da Venezia verso Marghera. Lo hanno concordato i Ministri della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, della ...VENEZIA - I funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli (Adm) di Venezia hanno eseguito il primo "sdoganamento in mare" di merci alla rinfusa per navi mono ...