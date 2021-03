Venezia compie 1 600 anni | migliaia di post sui social per celebrare la città

(Di giovedì 25 marzo 2021)oggi 1.600. Secondo la tradizione, infatti, la Serenissima è stata fondata il 25 marzo del 421, data che coinciderebbe con la realizzazione della chiesa di San Giacomo, primo insediamento di Rialto. Inizia oggi, dunque un anno di festeggiamenti in cui, pandemia permettendo, il capoluogo veneto sarà teatro di eventi culturali e sportivi grazie ai tanti progetti di Comune, associazioni, fondazioni e università.

Il compleanno diviene fatto risalire al 25 marzo. Per l'esattezza la fondazione il 25 marzo 421. Dunque oggi la meravigliosa1600 anni.Del restoè la città in cui si aggirava lo Shylock di Shakespeare così come il Gustav von Aschenbach di Thomas Mann, la cui Morte aè diventata poi anche una visione cinematografica ...Climate Hero è un nuovo gioco che intende insegnare a vivere responsabilmente a Venezia, nel rispetto dell’ambiente.VENEZIA - Buon compleanno Venezia. Oggi la città lagunare celebra i suoi 1600 anni di nascita. Anche se c'è ancora molto dibattito tra gli studiosi sul vero anno d'inizio della sua fondazione. La trad ...