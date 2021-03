Venezia 1600 anni | video | le donne artefici della storia del profumo

(Di giovedì 25 marzo 2021) Il mondoprofumeria celebrae i suoi, ricordando la madrina dei profumini ed europei. Maria Argyros, questo il suo nome, arrivò nella città lagunare nel 1004, in sposa al figlio del Doge Pietro III Orseolo. A lei è dedicato il primo di una serie di documentari del progetto Ledel, nato dalla collaborazione di Fondazione Musei Civici con Mavive, promotrice attraverso il brand The Merchant of Venice. Un documentario che partecipa alle celebrazioni, cominciate questa mattina nella Basilica di San Marco,nascitacittà. Il 25 marzo 421 è il giorno ufficialesua fondazione....

Advertising

teatrolafenice : ?? Un'antica e venerabile leggenda voleva oggi nel 421 d.C. fosse fondata Venezia. Sono 1600 anni tondi tondi e la s… - comunevenezia : #Venezia1600 #25marzo Giorno di festa per la città di Venezia ?? Iniziano oggi le celebrazioni per i 1600 anni dal… - LuigiBrugnaro : Buon compleanno #Venezia ?? 1600 anni di storia, innovazione, integrazione, accoglienza e bellezza che tutto il mon… - GiampScarante : RT @AteneoVeneto: #Venezia1600. Rivogliamo l’arte nei musei, le corse nei campi, la compagnia della gente, la nebbia, le isole e soprattutt… - 5vieartdesign : RT @Venezia1600: 25 marzo 421 – 2021?? Buon compleanno Venezia! 1600° anniversario dalla fondazione della Città di #Venezia ?? ?? Una Cit… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia 1600

Da qui, oggi, parte un messaggio di speranza: #è viva, l'Italia è viva!' Per l'occasione il ministero dello Sviluppo Economico ha emesso un francobollo celebrativo, con valore di 1,15 euro e ...Per tale ragione tutti i parroci sono stati invitati a suonare le campane a distesa alle ore 16 del suddetto giorno per celebrare così ianni di. Alle ore 18.30 sarà invece la Rai a ..."La città di Napoli si unisce con gioia alle celebrazioni per i 1600 anni dalla fondazione della bellissima Venezia! #Venezia1600 #25marzo" si legge sul canale Twitter del Comune di Napoli. La città d ...Venezia sperimenta le spedizioni via drone, il capoluogo del Veneto ha siglato un'intesa con l'Enac. Oggi il grosso delle consegne avviene via motoscafo, ...