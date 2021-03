Vela, Lanzarote 2021: qualificazione olimpica in bilico per gli azzurri della classe 49er (Di giovedì 25 marzo 2021) I velisti italiani della classe 49er rischiano di veder sfumato il sogno olimpico, in quel di Lanzarote. Sul palcoscenico delle Canarie, gli esponenti del movimento azzurro non ha convinto nel corso del penultimo giorno di regate, la quindicesima nel complesso. Uberto Crivelli e Leonardo Chisté hanno performato da dodicesimo posto finale, imponendosi come il miglio equipaggio azzurro di giornata, precedendo la coppia formata da Edoardo Gamba e Marco Anessi. Troppo poco per contrastare il primato irlandese, con Robert Dickson e Sean Waddilove protagonisti e sempre più vicini al pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021. La matematica non condanna attualmente l’Italia, seppur la Medal Race sia alle porte e le speranze nostrane stiano diventando sempre meno concrete. Gli azzurri punteranno alla ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 marzo 2021) I velisti italianirischiano di veder sfumato il sogno olimpico, in quel di. Sul palcoscenico delle Canarie, gli esponenti del movimento azzurro non ha convinto nel corso del penultimo giorno di regate, la quindicesima nel complesso. Uberto Crivelli e Leonardo Chisté hanno performato da dodicesimo posto finale, imponendosi come il miglio equipaggio azzurro di giornata, precedendo la coppia formata da Edoardo Gamba e Marco Anessi. Troppo poco per contrastare il primato irlandese, con Robert Dickson e Sean Waddilove protagonisti e sempre più vicini al pass per le Olimpiadi di Tokyo. La matematica non condanna attualmente l’Italia, seppur la Medal Race sia alle porte e le speranze nostrane stiano diventando sempre meno concrete. Glipunteranno alla ...

