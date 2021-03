Valle dell’Irno, poche dosi per i vaccini: l’appello congiunto dei sindaci (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiÈ firmata dai sindaci della Valle dell’Irno ( il Sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante;il Sindaco di Bracigliano Antonio Rescigno; il Sindaco di Calvanico, Francesco Gismondi; il Sindaco di Fisciano, Vincenzo Sessa; il Sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma ed il Sindaco di Siano, Giorgio Marchese) la lettera appello per velocizzare la vaccinazione, ritenuta dai primi cittadini l’unico strumento per arginare la pandemia, per ridurre la crisi economica e sociale. “E’ necessario farlo subito, a pieno regime, rispettando i tempi dettati dal Governo e dal Comitato tecnico scientifico- scrivono i sindaci- Anche le comunità locali hanno dato il proprio apporto, senza indugio e in tempi rapidi, ben consapevoli della necessità di assicurare tempi rapidi: i centri vaccinali sono stati ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiÈ firmata daidella( il Sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante;il Sindaco di Bracigliano Antonio Rescigno; il Sindaco di Calvanico, Francesco Gismondi; il Sindaco di Fisciano, Vincenzo Sessa; il Sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma ed il Sindaco di Siano, Giorgio Marchese) la lettera appello per velocizzare la vaccinazione, ritenuta dai primi cittadini l’unico strumento per arginare la pandemia, per ridurre la crisi economica e sociale. “E’ necessario farlo subito, a pieno regime, rispettando i tempi dettati dal Governo e dal Comitato tecnico scientifico- scrivono i- Anche le comunità locali hanno dato il proprio apporto, senza indugio e in tempi rapidi, ben consapevoli della necessità di assicurare tempi rapidi: i centri vaccinali sono stati ...

