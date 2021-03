Valle d' Aosta | la procura apre un' inchiesta sull' applicazione del piano vaccinale

Advertising

StampaAosta : Covid: dopo l’impennata dei nuovi casi la Valle d’Aosta verso la zona rossa, possibile già da questo fine settimana… - Virus1979C : RT @LaStampa: Covid: dopo l’impennata dei nuovi casi la Valle d’Aosta verso la zona rossa, possibile già da questo fine settimana https://t… - danieledv79 : RT @LaStampa: Covid: dopo l’impennata dei nuovi casi la Valle d’Aosta verso la zona rossa, possibile già da questo fine settimana https://t… - Vivodisogniebas : RT @LaStampa: Covid: dopo l’impennata dei nuovi casi la Valle d’Aosta verso la zona rossa, possibile già da questo fine settimana https://t… - LaStampa : Covid: dopo l’impennata dei nuovi casi la Valle d’Aosta verso la zona rossa, possibile già da questo fine settimana -

Ultime Notizie dalla rete : Valle Aosta

Lombardia ed'in rosso, Lazio e Toscana in arancione . In attesa delle valutazioni della cabina di regia le Regioni analizzano i dati Rt. E fanno previsioni sulla fascia di colore che scatterà lunedì ...Da settembre a dicembre saranno interessated', Piemonte, Lombardia, tranne la provincia di Mantova, la provincia di Piacenza, la provincia di Trento e la provincia di Bolzano, Veneto, ...Lombardia e Valle d’Aosta in rosso, Lazio e Toscana in arancione. In attesa delle valutazioni della cabina di regia le Regioni analizzano i dati Rt. E fanno previsioni sulla fascia di colore che scatt ...La Procura di Aosta ha aperto un fascicolo sull'applicazione del piano vaccinale anti-Covid in Valle d'Aosta. Si tratta di un modello 45, quindi per fatti che non costituiscono notizia di reato. Il Na ...