Valeria Marini | truffa da 335 mila euro per la madre Gianna Orrù | “Cacciai da casa mia Valeria”

Advertising

IlNovelli : @see_lallero Hai ragione ho ceduto i am weak ma per oggi smetto e guardo solo Valeria Marini che rompe il coltello davanti a Carmen Russo. - GossipItalia3 : Valeria Marini: «Mia madre truffata per 300mila euro», ecco cosa è successo #gossipitalianews - MondoTV241 : Valeria Marini: 'Mia madre ha subito una truffa da 300mila euro' #ValeriaMarini - _DAGOSPIA_ : MAMMA CHE RAGGIRO - VALERIA MARINI RACCONTA A 'OGGI' LA TRUFFA DI CUI E' STATA VITTIMA LA MADRE...… - zazoomblog : Valeria Marini e l’intricato rapporto familiare: “E’ stata malissimo” - #Valeria #Marini #l’intricato -

Ultime Notizie dalla rete : Valeria Marini

In esclusiva al settimanale 'Oggi', in edicola,e sua madre Gianna Orrù hanno raccontato una brutta disavventura capitata loro. Si tratta di una truffa per 335 mila euro di cui è stata vittima la signora. La figlia soubrette aveva ...racconta in esclusiva a Oggi in edicola la truffa di cui è stata vittima la madre Gianna Orrù. Nonostante tutti gli allarmi che la stessa figlia aveva lanciato… - 'L'HO MESSA IN ...Federico Fashion Style è molto apprezzato dalle sue clienti e sui social per i trattamenti innovativi che propone: Avete mai sentito parlare dei palloncini sospesi per tingere i capelli in modo più na ...La signora Gianna Orrù è stata raggirata da malviventi che le hanno venduto un accordo cinematografico inesistente.