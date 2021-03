Valeria Marini, la madre truffata per 335mila euro: “Ancora umiliata” (Di giovedì 25 marzo 2021) Valeria Marini racconta la truffa subita da sua madre Gianna Orrù e il dolore per quanto accaduto. La donna infatti non ha perso solo 335mila euro, ma ha anche litigato con la figlia e oggi non riesce Ancora a darsi pace. La showgirl sarda, intervistata dal settimanale Oggi, ha svelato il raggiro subito da sua madre. “L’ho messa in guardia, ma era tardi – ha raccontato la Marini, affermando che avrebbe fatto di tutto per salvare la madre -. Se l’è presa con me, non mi ha creduta. Ho assunto un investigatore privato per dimostrare a mia madre quello che accadeva. Se l’è presa a morte, non mi ha parlato per mesi”. “Per me era una questione di orgoglio, di dignità personale – ha confidato Gianna Orrù, ... Leggi su dilei (Di giovedì 25 marzo 2021)racconta la truffa subita da suaGianna Orrù e il dolore per quanto accaduto. La donna infatti non ha perso solo, ma ha anche litigato con la figlia e oggi non riescea darsi pace. La showgirl sarda, intervistata dal settimanale Oggi, ha svelato il raggiro subito da sua. “L’ho messa in guardia, ma era tardi – ha raccontato la, affermando che avrebbe fatto di tutto per salvare la-. Se l’è presa con me, non mi ha creduta. Ho assunto un investigatore privato per dimostrare a miaquello che accadeva. Se l’è presa a morte, non mi ha parlato per mesi”. “Per me era una questione di orgoglio, di dignità personale – ha confidato Gianna Orrù, ...

