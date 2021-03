Valeria Marini e la truffa alla mamma Gianna Orrù: «Sottratti 355mila euro. Se l'è presa con me, non mi ha parlato per mesi» (Di giovedì 25 marzo 2021) Valeria Marini parla della truffa di cui è stata vittima la madre Gianna Urrù. Una truffa importante, da 355mila euro, che Valeria Marini aveva tentato di evitare avvisando la mamma:... Leggi su leggo (Di giovedì 25 marzo 2021)parla delladi cui è stata vittima la madreUrrù. Unaimportante, da, cheaveva tentato di evitare avvisando la:...

Advertising

Francesco_Roux : RT @phoenixboy__: Chromatica II into 911 ma è Valeria Marini che rompe il coltello all’isola dei famosi - Claudio_Goretti : RT @phoenixboy__: Chromatica II into 911 ma è Valeria Marini che rompe il coltello all’isola dei famosi - UsingMyTonguy : RT @IlNovelli: @see_lallero Hai ragione ho ceduto i am weak ma per oggi smetto e guardo solo Valeria Marini che rompe il coltello davanti a… - lucanioantonio2 : Valeria Marini: 'Mia madre truffata, se l'è presa con me' - GossipItalia3 : L’amarezza di Valeria Marini: “Avevo messo in guardia mia madre, ma ormai era tardi” #gossipitalianews -