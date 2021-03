Valeria Marini e la truffa alla mamma Gianna Orrù: «Sottratti 355mila euro. Se l’è presa con me, non mi ha parlato per mesi» (Di giovedì 25 marzo 2021) Valeria Marini parla della truffa di cui è stata vittima la madre Gianna Urrù. Una truffa importante, da 355mila euro, che Valeria Marini aveva tentato di evitare avvisando la mamma: “L’ho messa in guardia – ha spiegato – ma era tardi. Se l’è presa a morte, non mi ha parlato per mesi”. Valeria Marini E LA truffa alla mamma Gianna ORRU’ Valeria Marini in un’intervista al settimanale “Oggi” ha raccontato la truffa da 355 mila euro subita dalla madre Gianna Urrù, da ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 25 marzo 2021)parla delladi cui è stata vittima la madreUrrù. Unaimportante, da, cheaveva tentato di evitare avvisando la: “L’ho messa in guardia – ha spiegato – ma era tardi. Se l’èa morte, non mi haper”.E LAORRU’in un’intervista al settimanale “Oggi” ha raccontato lada 355 milasubita dmadreUrrù, da ...

