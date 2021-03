Vado e Vengo: il film con Marco Valerio Montesano disponibile su Sky (Di giovedì 25 marzo 2021) Arriva su Sky dal 26 marzo Vado e Vengo, il primo film del regista esordiente Fabrizio Nardocci, che vede nel cast Marco Valerio Montesano, Antonello Fassari e molti altri. Vado e Vengo, il film opera prima di Fabrizio Nardocci, giovane regista esordiente, arriva su Sky Primafila Premiere dal 26 marzo e ha come protagonista Marco Valerio Montesano, figlio di Enrico Montesano, con una carriera teatrale avviata alle spalle, nonostante la giovane età, e al suo primo ruolo al cinema. Insieme a lui volti noti del cinema e della tv, da Antonello Fassari ad Alice Ferri a Sara Ricci, da Massimiliano Pazzaglia ad Anna Ferruzzo. Il film, prodotto dalla Dalex ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 marzo 2021) Arriva su Sky dal 26 marzo, il primodel regista esordiente Fabrizio Nardocci, che vede nel cast, Antonello Fassari e molti altri., ilopera prima di Fabrizio Nardocci, giovane regista esordiente, arriva su Sky Primafila Premiere dal 26 marzo e ha come protagonista, figlio di Enrico, con una carriera teatrale avviata alle spalle, nonostante la giovane età, e al suo primo ruolo al cinema. Insieme a lui volti noti del cinema e della tv, da Antonello Fassari ad Alice Ferri a Sara Ricci, da Massimiliano Pazzaglia ad Anna Ferruzzo. Il, prodotto dalla Dalex ...

