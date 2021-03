Vaccino, via alle prenotazioni anche per il personale scolastico over 65 (Di giovedì 25 marzo 2021) In seguito all’integrazione da parte del Ministero degli elenchi del personale scolastico, ATS Bergamo ha comunicato che può aderire alla campagna per le vaccinazioni anti Covid-19 anche il personale scolastico over 65. Dopo l’inserimento nei giorni scorsi di quello delle scuole paritarie, ora anche le seguenti categorie potranno manifestare la volontà ad aderire alla campagna tramite il portale https://vaccinazionicovid.servizirl.it/: • personale scolastico docente e non docente supplenti delle scuole statali; • personale AFAM docente e non docente statali; • dirigenti scolastici statali; • personale AFAM docente e non docente non statali. Leggi su bergamonews (Di giovedì 25 marzo 2021) In seguito all’integrazione da parte del Ministero degli elenchi del, ATS Bergamo ha comunicato che può aderire alla campagna per le vaccinazioni anti Covid-19il65. Dopo l’inserimento nei giorni scorsi di quello delle scuole paritarie, orale seguenti categorie potranno manifestare la volontà ad aderire alla campagna tramite il portale https://vaccinazionicovid.servizirl.it/: •docente e non docente supplenti delle scuole statali; •AFAM docente e non docente statali; • dirigenti scolastici statali; •AFAM docente e non docente non statali.

